14 мая 2025

В Тюмени на три дня перекроют дорогу на Московском тракте. Карта

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Начало строительства участка метротрама по проспекту Победы. Челябинск, перекрытие дороги, проспект победы, метротрам
Дорогу закроют из-за строительства канализации Фото:

В Тюмени на три дня перекроют проезд у жилого комплекса «Колумб» из-за строительства транспортной развязки на Московском тракте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ограничения будут действовать с 16 по 18 мая 2024 года.

«Проезд с трассы „Екатеринбург-Тюмень“ на улице Первооткрывателей (ЖК „Колумб“) будет временно закрыт. В рамках строительства транспортной развязки на Московском тракте подрядчик приступает к устройству дождевой канализации на этом участке», — сообщили в ГУС.

На время перекрытия въезд в жилой комплекс «Колумб» будет организован с объездной дороги. В управлении также порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на дороге в указанный период.

Ограничения продлятся с 16 по 18 мая
Ограничения продлятся с 16 по 18 мая

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В Тюмени на три дня перекроют проезд у жилого комплекса «Колумб» из-за строительства транспортной развязки на Московском тракте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ограничения будут действовать с 16 по 18 мая 2024 года. «Проезд с трассы „Екатеринбург-Тюмень“ на улице Первооткрывателей (ЖК „Колумб“) будет временно закрыт. В рамках строительства транспортной развязки на Московском тракте подрядчик приступает к устройству дождевой канализации на этом участке», — сообщили в ГУС. На время перекрытия въезд в жилой комплекс «Колумб» будет организован с объездной дороги. В управлении также порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на дороге в указанный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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