В Тюмени на три дня перекроют дорогу на Московском тракте. Карта

15 мая 2025 в 10:19 Размер текста - 17 +

Дорогу закроют из-за строительства канализации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на три дня перекроют проезд у жилого комплекса «Колумб» из-за строительства транспортной развязки на Московском тракте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ограничения будут действовать с 16 по 18 мая 2024 года. «Проезд с трассы „Екатеринбург-Тюмень“ на улице Первооткрывателей (ЖК „Колумб“) будет временно закрыт. В рамках строительства транспортной развязки на Московском тракте подрядчик приступает к устройству дождевой канализации на этом участке», — сообщили в ГУС. На время перекрытия въезд в жилой комплекс «Колумб» будет организован с объездной дороги. В управлении также порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на дороге в указанный период. Ограничения продлятся с 16 по 18 мая ГУС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на три дня перекроют проезд у жилого комплекса «Колумб» из-за строительства транспортной развязки на Московском тракте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ограничения будут действовать с 16 по 18 мая 2024 года. «Проезд с трассы „Екатеринбург-Тюмень“ на улице Первооткрывателей (ЖК „Колумб“) будет временно закрыт. В рамках строительства транспортной развязки на Московском тракте подрядчик приступает к устройству дождевой канализации на этом участке», — сообщили в ГУС. На время перекрытия въезд в жилой комплекс «Колумб» будет организован с объездной дороги. В управлении также порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на дороге в указанный период.