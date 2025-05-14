В Тюмени на три дня перекроют проезд у жилого комплекса «Колумб» из-за строительства транспортной развязки на Московском тракте. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ограничения будут действовать с 16 по 18 мая 2024 года.
«Проезд с трассы „Екатеринбург-Тюмень“ на улице Первооткрывателей (ЖК „Колумб“) будет временно закрыт. В рамках строительства транспортной развязки на Московском тракте подрядчик приступает к устройству дождевой канализации на этом участке», — сообщили в ГУС.
На время перекрытия въезд в жилой комплекс «Колумб» будет организован с объездной дороги. В управлении также порекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и учитывать возможные затруднения на дороге в указанный период.
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