Жители ХМАО стали реже брать ипотеку и кредиты на автомобили

В ХМАО в I квартале 2025 года на 44% снизился объем выданных ипотечных кредитов и на четверть — автокредитов. Аналитики связывают это с высокими процентными ставками и ужесточением требований к заемщикам, сообщает пресс-служба официального сайта Банка России.
«Югорчане взяли в банках 68 миллиардов рублей кредитов. [По всей Тюменской матрешке] наиболее значительно — на 44% — снизился объем выдачи ипотечных кредитов, по потребительским и автокредитам — на четверть. Причины — высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам», — сообщается на сайте.
Управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина рассказала, что такие ограничения необходимы для сокращения выдачи высокорискованных кредитов. Это поможет как защитить людей от высоких долгов, так и обеспечит стабильность банковского сектора.
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