Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом

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Переговорная делегация России прилетела в турецкий Стамбул для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник.

Как уточняет инсайдер российского издания, во главе делегации РФ приехал помощник президента РФ Валерий Мединский. Помимо Мединского в составе делегации начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.

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Переговорная делегация России прилетела в турецкий Стамбул для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник. Как уточняет инсайдер российского издания, во главе делегации РФ приехал помощник президента РФ Валерий Мединский. Помимо Мединского в составе делегации начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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