Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом

Срочная новость
Переговорная делегация России прилетела в турецкий Стамбул для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник.
Как уточняет инсайдер российского издания, во главе делегации РФ приехал помощник президента РФ Валерий Мединский. Помимо Мединского в составе делегации начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.