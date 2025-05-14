14 мая 2025

«Посмотрите, как она без Собянина похорошела»: известный блогер посетил Тюмень и снял шуточный обзор. Видео

Известный Tik-Tok блогер Дамир Ильгамович посетил Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Аудитория блогера — 123 тысячи человек
Аудитория блогера — 123 тысячи человек Фото:

Известный Tik-Tok блогер из Уфы и участник программы «Comedy Баттл» Дамир Ильгамович (Дамир Вахитов) посетил Тюмень и сделал на нее шуточный отзыв. В нем молодой человек отзывается о ценах на бензин, известных личностях-земляках и местных женщинах.

«Все говорят, как Москва похорошела при Собянине. А вы посмотрите, как без Собянина похорошела Тюмень!», — отзывается об областной столице блогер.

Также Дамир Вахитов подметил, что в Тюмени живут самые красивые женщины. Именно из-за этого, по мнению блогера, здесь мужчины меньше пьют. Также он подчеркнул, что солнечных дней в областной столице бывает больше, чем в столице России.

Всего у Дамира Ильгамовича более 123 тысяч подписчиков и 3,7 миллиона лайков. Видео о Тюмени на момент 15 мая набрало порядка 40 тысяч реакция (включая лайки, репосты и комментарии).

Ранее блогер посещал Город Магнитогорск и также сделал на него обзор. В нем контентмейкер сравнил город с магнитом, а центр населенного пункта — со сковородкой. Также недавно Дамир Вахитов снялся в кино. Он получил второстепенную роль в картине «Лето. Город. Любовь.» (16+).

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Известный Tik-Tok блогер из Уфы и участник программы «Comedy Баттл» Дамир Ильгамович (Дамир Вахитов) посетил Тюмень и сделал на нее шуточный отзыв. В нем молодой человек отзывается о ценах на бензин, известных личностях-земляках и местных женщинах. «Все говорят, как Москва похорошела при Собянине. А вы посмотрите, как без Собянина похорошела Тюмень!», — отзывается об областной столице блогер. Также Дамир Вахитов подметил, что в Тюмени живут самые красивые женщины. Именно из-за этого, по мнению блогера, здесь мужчины меньше пьют. Также он подчеркнул, что солнечных дней в областной столице бывает больше, чем в столице России. Всего у Дамира Ильгамовича более 123 тысяч подписчиков и 3,7 миллиона лайков. Видео о Тюмени на момент 15 мая набрало порядка 40 тысяч реакция (включая лайки, репосты и комментарии). Ранее блогер посещал Город Магнитогорск и также сделал на него обзор. В нем контентмейкер сравнил город с магнитом, а центр населенного пункта — со сковородкой. Также недавно Дамир Вахитов снялся в кино. Он получил второстепенную роль в картине «Лето. Город. Любовь.» (16+).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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