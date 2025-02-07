07 февраля 2025

«Главный магнитик России»: блогер снял шуточный обзор про Магнитогорск. Видео

Блогер Вахитов шуточно сравнил Магнитогорск с магнитом
© Служба новостей «URA.RU»
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О достопримечательностях Магнитогорска в шуточной форме рассказал известный блогер
О достопримечательностях Магнитогорска в шуточной форме рассказал известный блогер Фото:

Блогер и участник «Comedy Баттл» на ТНТ Дамир Вахитов снял необычный видеоролик о Магнитогорске. В нем комик сравнил город с магнитом, его центр — со сковородкой.

«Если б Россия была холодильником, то главным магнитиком на нем был бы Магнитогорск. Герб Магнитогорска, скорее всего, рисовал Малевич, потому что на нем черный треугольник... Магнитогорск — это первый город, который построен по генплану. Центр — в виде сковородки», — говорится в ролике.

Дамир Вахитов рассказал, что не нашел в городе черного снега, о котором его якобы предупреждали знакомые. Отдельно остановился на особенностях расположения города и его достопримечательностях.

Блогер побывал в Магнитогорске в рамках межрегионального форума СМИ «Медиагора-2025», который проходит с 6 по 9 февраля в городе. Ранее на мероприятии выступил глава города Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников. Он призвал представительниц журналистской профессии приезжать в город и создавать здесь семьи.

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Блогер и участник «Comedy Баттл» на ТНТ Дамир Вахитов снял необычный видеоролик о Магнитогорске. В нем комик сравнил город с магнитом, его центр — со сковородкой. «Если б Россия была холодильником, то главным магнитиком на нем был бы Магнитогорск. Герб Магнитогорска, скорее всего, рисовал Малевич, потому что на нем черный треугольник... Магнитогорск — это первый город, который построен по генплану. Центр — в виде сковородки», — говорится в ролике. Дамир Вахитов рассказал, что не нашел в городе черного снега, о котором его якобы предупреждали знакомые. Отдельно остановился на особенностях расположения города и его достопримечательностях. Блогер побывал в Магнитогорске в рамках межрегионального форума СМИ «Медиагора-2025», который проходит с 6 по 9 февраля в городе. Ранее на мероприятии выступил глава города Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников. Он призвал представительниц журналистской профессии приезжать в город и создавать здесь семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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