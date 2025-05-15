Иностранных граждан задержали на российском аэродроме

Два гражданина Чехии были задержаны на космодроме «Байконур» после того, как они попытались пробраться к ракете «Буран» с целью сделать фотографии. Как известно, задержанными оказались 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб.
«Двое граждан Чехии задержаны на космодроме „Байконур“», — пишет Life. По их информации, чешские туристы заявили, что хотели увидеть ракету-носитель «Энергия», и прибыли на космодром с фотоаппаратами. Однако их попытка тайком попасть на объект не увенчалась успехом, и они были задержаны охраной.
Сотрудники охраны попытались выяснить причины поведения иностранцев, на что те пытались убедить их в необходимости посещения испытательного комплекса. В результате туристы были доставлены в участок, где на них составили административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.
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