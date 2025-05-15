Иностранных граждан задержали на российском аэродроме

Иностранных граждан задержали на российском аэродроме «Байконур»
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Двое граждан Чехии задержаны на космодроме Байконур в Казахстане
Двое граждан Чехии задержаны на космодроме Байконур в Казахстане Фото:

Два гражданина Чехии были задержаны на космодроме «Байконур» после того, как они попытались пробраться к ракете «Буран» с целью сделать фотографии. Как известно, задержанными оказались 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб.

«Двое граждан Чехии задержаны на космодроме „Байконур“», — пишет Life. По их информации, чешские туристы заявили, что хотели увидеть ракету-носитель «Энергия», и прибыли на космодром с фотоаппаратами. Однако их попытка тайком попасть на объект не увенчалась успехом, и они были задержаны охраной.

Сотрудники охраны попытались выяснить причины поведения иностранцев, на что те пытались убедить их в необходимости посещения испытательного комплекса. В результате туристы были доставлены в участок, где на них составили административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Два гражданина Чехии были задержаны на космодроме «Байконур» после того, как они попытались пробраться к ракете «Буран» с целью сделать фотографии. Как известно, задержанными оказались 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб. «Двое граждан Чехии задержаны на космодроме „Байконур“», — пишет Life. По их информации, чешские туристы заявили, что хотели увидеть ракету-носитель «Энергия», и прибыли на космодром с фотоаппаратами. Однако их попытка тайком попасть на объект не увенчалась успехом, и они были задержаны охраной. Сотрудники охраны попытались выяснить причины поведения иностранцев, на что те пытались убедить их в необходимости посещения испытательного комплекса. В результате туристы были доставлены в участок, где на них составили административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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