Кремль: Путин провел совещание по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как уточняет пресс-служба президента, кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников.
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