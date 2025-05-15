Кремль: Путин провел совещание по переговорам с Украиной

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Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как уточняет пресс-служба президента, кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников.

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Президент России Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как уточняет пресс-служба президента, кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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