Эстонский корабль прибыл в Приморск

Гражданское судно JAGUAR, которое пытались захватить военно-воздушные силы НАТО и ВМС Эстонии, успешно прибыло в порт Приморска. Об этом сообщил информированный источник.
«Гражданское судно JAGUAR <...> прибыло в порт Приморска», — пишут Известия, со ссылкой на собственный источник. На борту корабля находятся 21 член экипажа, среди которых граждане России, Индии и Мьянмы. В числе специалистов — четыре россиянина. Капитаном судна выступает гражданин Индии.
Ранее в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО пытались захватить судно Jaguar, следовавшее под флагом Габона, предприняв попытку десантирования с вертолета и требуя изменить курс в территориальные воды Эстонии. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в порт Приморска. Ситуация произошла на фоне обвинений Эстонии в адрес России в нарушении воздушного пространства страны.
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