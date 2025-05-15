Эстонский корабль прибыл в Приморск

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Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе Фото:

Гражданское судно JAGUAR, которое пытались захватить военно-воздушные силы НАТО и ВМС Эстонии, успешно прибыло в порт Приморска. Об этом сообщил информированный источник.

«Гражданское судно JAGUAR <...> прибыло в порт Приморска», — пишут Известия, со ссылкой на собственный источник. На борту корабля находятся 21 член экипажа, среди которых граждане России, Индии и Мьянмы. В числе специалистов — четыре россиянина. Капитаном судна выступает гражданин Индии.

Ранее в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО пытались захватить судно Jaguar, следовавшее под флагом Габона, предприняв попытку десантирования с вертолета и требуя изменить курс в территориальные воды Эстонии. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в порт Приморска. Ситуация произошла на фоне обвинений Эстонии в адрес России в нарушении воздушного пространства страны.

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Гражданское судно JAGUAR, которое пытались захватить военно-воздушные силы НАТО и ВМС Эстонии, успешно прибыло в порт Приморска. Об этом сообщил информированный источник. «Гражданское судно JAGUAR <...> прибыло в порт Приморска», — пишут Известия, со ссылкой на собственный источник. На борту корабля находятся 21 член экипажа, среди которых граждане России, Индии и Мьянмы. В числе специалистов — четыре россиянина. Капитаном судна выступает гражданин Индии. Ранее в нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО пытались захватить судно Jaguar, следовавшее под флагом Габона, предприняв попытку десантирования с вертолета и требуя изменить курс в территориальные воды Эстонии. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в порт Приморска. Ситуация произошла на фоне обвинений Эстонии в адрес России в нарушении воздушного пространства страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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