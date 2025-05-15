URA.RU ведет прямую трансляцию с места переговоров России и Украины по конфликту

В Стамбуле между российской и украинской делегациями проходят переговоры об урегулировании конфликта на Украине. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий.
Прямую трансляцию с места встречи делегаций России и Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая, можно посмотреть на каналах URA.RU на Rutube и «VK Видео». Прямые переговоры между двумя странами проводятся впервые с 2022 года, когда соглашение было почти достигнуто. Тогда Киев прервал переговоры по собственной инициативе.
Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий с того места, где они остановились в 2022 году. Турция выступила с готовностью предоставить площадку для встречи. В Стамбул уже прибыла российская делегация. Ориентировочно, переговоры начнутся во второй половине дня.
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