14 мая 2025

В Тюмени родились девочки-тройняшки

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Девочек назвали Юлей, Аленой и Алисой
Девочек назвали Юлей, Аленой и Алисой Фото:

В тюменском перинатальном центре родились девочки-тройняшки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В преддверии Международного дня семьи в нашем регионе случилось чудесное событие. У Анастасии и Максима Налетовых родились тройняшки. Девочек назвали Юля, Алена и Алиса», — сообщил губернатор.

У пары есть еще старший сын. Многодетная семья теперь может воспользоваться дополнительной поддержкой: «Молодые родители смогут получить средства на улучшение жилищных условий. Такая мера поддержки действует в нашем регионе для всех, у кого родилась тройня или более детей одновременно», — заявил Александр Моор. С 2013 года льготы получили уже 60 семей региона. 

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В тюменском перинатальном центре родились девочки-тройняшки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «В преддверии Международного дня семьи в нашем регионе случилось чудесное событие. У Анастасии и Максима Налетовых родились тройняшки. Девочек назвали Юля, Алена и Алиса», — сообщил губернатор. У пары есть еще старший сын. Многодетная семья теперь может воспользоваться дополнительной поддержкой: «Молодые родители смогут получить средства на улучшение жилищных условий. Такая мера поддержки действует в нашем регионе для всех, у кого родилась тройня или более детей одновременно», — заявил Александр Моор. С 2013 года льготы получили уже 60 семей региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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