В Тюмени родились девочки-тройняшки

В тюменском перинатальном центре родились девочки-тройняшки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«В преддверии Международного дня семьи в нашем регионе случилось чудесное событие. У Анастасии и Максима Налетовых родились тройняшки. Девочек назвали Юля, Алена и Алиса», — сообщил губернатор.
У пары есть еще старший сын. Многодетная семья теперь может воспользоваться дополнительной поддержкой: «Молодые родители смогут получить средства на улучшение жилищных условий. Такая мера поддержки действует в нашем регионе для всех, у кого родилась тройня или более детей одновременно», — заявил Александр Моор. С 2013 года льготы получили уже 60 семей региона.
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