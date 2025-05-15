Старший брат погибшей приехал на похороны из Нижегородской области
новость из сюжетаВ Перми на заборе у бара найден труп девушки
Старший брат погибшей Надежды В. переехал жить в Нижегородскую область. Оттуда молодой человек с супругой 15 мая приехал на похороны сестры. Прощание с трагически погибшей на заборе девушкой проходит в ее родном селе Мокино (Пермский край).
«Люди продолжают приходить, прощаться. Более ста человек уже. Многие выходят из дома погибшей в слезах», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU сообщало о том, что девушку не будут отпевать в церкви. Поскольку ее семья является староверами.
Многие выходят из дома погибшей девушки в слезах
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