«Приехали из другого региона»: более 100 жителей пришли попрощаться с трагически погибшей на заборе пермячкой

Более сотни жителей пришли попрощаться с трагически погибшей на заборе пермячкой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старший брат погибшей приехал на похороны из Нижегородской области
Старший брат погибшей приехал на похороны из Нижегородской области Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Старший брат погибшей Надежды В. переехал жить в Нижегородскую область. Оттуда молодой человек с супругой 15 мая приехал на похороны сестры. Прощание с трагически погибшей на заборе девушкой проходит в ее родном селе Мокино (Пермский край).

«Люди продолжают приходить, прощаться. Более ста человек уже. Многие выходят из дома погибшей в слезах», — передает корреспондент URA.RU с места событий. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что девушку не будут отпевать в церкви. Поскольку ее семья является староверами. 

Многие выходят из дома погибшей девушки в слезах
Многие выходят из дома погибшей девушки в слезах
Фото:

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Старший брат погибшей Надежды В. переехал жить в Нижегородскую область. Оттуда молодой человек с супругой 15 мая приехал на похороны сестры. Прощание с трагически погибшей на заборе девушкой проходит в ее родном селе Мокино (Пермский край). «Люди продолжают приходить, прощаться. Более ста человек уже. Многие выходят из дома погибшей в слезах», — передает корреспондент URA.RU с места событий.  Ранее URA.RU сообщало о том, что девушку не будут отпевать в церкви. Поскольку ее семья является староверами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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