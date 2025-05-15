Набсовет УрФУ отложил вопрос о выборе нового ректора

Действующий ректор Виктор Кокшаров руководит вузом в статусе исполняющего обязанности Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Ректор УрФУ Виктор Кокшаров покинет должность

Наблюдательный совет Уральского федерального университета не стал рассматривать вопрос, кто станет новым руководителем вуза. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, его отложили.

«Хотя тема в повестке была», — утверждает собеседник. Заседание набсовета состоялось утром 15 мая, в нем участвовали врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, действующий руководитель УрФУ Виктор Кокшаров, рядом с ним сидел первый проректор по экономике Данил Сандлер — один из кандидатов на должность. Вел заседание председатель набсовета Дмитрий Пумпянский.

Как ранее сообщало URA.RU, еще одним кандидатом на пост является директор радиофака Обабков, также в обсуждениях звучит фамилия депутата Госдумы, зампреда комитета по науке и образованию Александра Мажуги. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.