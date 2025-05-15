Наблюдательный совет Уральского федерального университета не стал рассматривать вопрос, кто станет новым руководителем вуза. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, его отложили.
«Хотя тема в повестке была», — утверждает собеседник. Заседание набсовета состоялось утром 15 мая, в нем участвовали врио губернатора Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, действующий руководитель УрФУ Виктор Кокшаров, рядом с ним сидел первый проректор по экономике Данил Сандлер — один из кандидатов на должность. Вел заседание председатель набсовета Дмитрий Пумпянский.
Как ранее сообщало URA.RU, еще одним кандидатом на пост является директор радиофака Обабков, также в обсуждениях звучит фамилия депутата Госдумы, зампреда комитета по науке и образованию Александра Мажуги. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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