Трофейная техника НАТО не доехала до Перми из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка трофейной техники в Перми не открылась из-за аварии
Выставка трофейной техники в Перми не открылась из-за аварии Фото:

Фура с трофейной техникой НАТО попала в ДТП по пути из Уфы в Пермь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Выставка должна была открыться сегодня у ТРК «СпешиLove», но этого не произошло, что подтверждает корреспондент URA.RU.

«На трассе возле деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура, которая везла трофейный французский БТР „VAB“. В ДТП также участвовал легковой автомобиль. По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие, на месте работает скорая помощь», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, когда техника прибудет в Пермь. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что авария с участием фуры, перевозившей трофейную военную технику НАТО, произошла на трассе в Башкирии в районе деревни Искра. Инцидент попал на видео, которое публикует telegram-канал «Осторожно, новости».

До 12 мая передвижная выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и Победа» проходила в Уфе. В Перми она должна была заработать у ТРК «СпешиLove» в 12:00. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне сообщали пресс-служба правительства Прикамья и министр культуры региона Алла Платонова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фура с трофейной техникой НАТО попала в ДТП по пути из Уфы в Пермь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Выставка должна была открыться сегодня у ТРК «СпешиLove», но этого не произошло, что подтверждает корреспондент URA.RU. «На трассе возле деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура, которая везла трофейный французский БТР „VAB“. В ДТП также участвовал легковой автомобиль. По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие, на месте работает скорая помощь», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, когда техника прибудет в Пермь. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что авария с участием фуры, перевозившей трофейную военную технику НАТО, произошла на трассе в Башкирии в районе деревни Искра. Инцидент попал на видео, которое публикует telegram-канал «Осторожно, новости». До 12 мая передвижная выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и Победа» проходила в Уфе. В Перми она должна была заработать у ТРК «СпешиLove» в 12:00. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне сообщали пресс-служба правительства Прикамья и министр культуры региона Алла Платонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...