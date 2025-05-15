Трофейная техника НАТО не доехала до Перми из-за аварии

Фура с трофейной техникой НАТО попала в ДТП по пути из Уфы в Пермь. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Выставка должна была открыться сегодня у ТРК «СпешиLove», но этого не произошло, что подтверждает корреспондент URA.RU.
«На трассе возле деревни Искра в Иглинском районе перевернулась фура, которая везла трофейный французский БТР „VAB“. В ДТП также участвовал легковой автомобиль. По предварительным данным, в автоаварии есть пострадавшие, на месте работает скорая помощь», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, когда техника прибудет в Пермь. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что авария с участием фуры, перевозившей трофейную военную технику НАТО, произошла на трассе в Башкирии в районе деревни Искра. Инцидент попал на видео, которое публикует telegram-канал «Осторожно, новости».
До 12 мая передвижная выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и Победа» проходила в Уфе. В Перми она должна была заработать у ТРК «СпешиLove» в 12:00. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне сообщали пресс-служба правительства Прикамья и министр культуры региона Алла Платонова.
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