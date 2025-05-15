В Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО

На трассе в Башкирии, в районе деревни Искра, произошла авария с участием фуры, перевозившей трофейную военную технику НАТО. Инцидент попал на видео, которое публикует telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным очевидцев и опубликованным видеоматериалам, грузовик, перевозивший бронетранспортеры, съехал с дороги и опрокинулся на бок. В результате аварии отцепилась часть техники — корпус одного из бронетранспортеров оказался на земле рядом с фурой. Также в кювете обнаружен легковой автомобиль, предположительно также участвовавший в ДТП. По словам автора видео, машина могла принадлежать женщине с ребенком. Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие.
Фура следовала в составе колонны из Уфы, где со 2 по 12 мая проходила передвижная выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Среди перевозимых экспонатов был французский бронетранспортер VAB и американский М113, захваченные российскими военными в зоне специальной военной операции.
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