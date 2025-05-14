В Курганской области появился новый вид гадюк

В Курганской области зафиксировали появление еще одного вида гадюк — гадюки степной. Об этом URA.RU рассказала зоолог, заведующая отделом природы Курганского краеведческого музея Вера Балахонова. Степная гадюка меньше гадюки обыкновенной, и менее ядовитая. О змеях, обитающих в регионе, читайте в материале агентства.
«До недавнего времени для Южного Зауралья было известно лишь три вида змей: обыкновенный уж, гадюка обыкновенная, обыкновенная медянка. В последние годы на юге области (Звериноголовский и Целинный округа) зафиксирован еще один вид — гадюка степная. Особенности: мельче гадюки обыкновенной (55 см); окраска буровато-серая, на спине есть темно-коричневая зигзагообразная полоса; по бокам туловища — ряд темных нерезких пятен. Яд этой змеи еще слабее, чем у гадюки обыкновенной. Особи питаются насекомыми и паукообразными, поэтому сильный яд им не нужен, но может охотится на мелких позвоночных животных (мышевидные грызуны, птенцы наземно гнездящихся птиц и ящерицы)», — рассказала Балахонова.
Обыкновенная медянка
Очень редкий малоизученный вид, занесен в Красную книгу Курганской области. По-видимому, по территории Южного Зауралья проходит восточная граница ареала этого вида. Эту змею ошибочно считают ядовитой! Медянка длиной до 70 см. Окраска спинной стороны может варьировать от серой, желто-бурой, коричневой и даже медно-красной. Вдоль спины тянутся от двух до четырех рядов крупных пятен, иногда они сливаются в полосы. Низ тела обычно буроватый, серый, стальной или почти красный. Зрачок круглый.
Ареал этого вида охватывает большую часть Европы, европейской части России, а на восток медянка доходит до Западного Казахстана. На территории Курганской области известно лишь о двух находках этого вида: близ поселка Старый Просвет и близ села Скаты Белозерского округа. Медянка заселяет хвойные, сосново-мелколиственные леса. Предпочитает опушки, поляны, вырубки и гари. Скрывается в норах грызунов или ящериц, полости под валежником, где обычно и зимует. С зимовки выходит вскоре после схода снежного покрова. Питается ящерицами, мелкими ужами, полёвками, землеройками. Поедает также птенцов воробьиных птиц, редко — земноводных. Прямым конкурентом за пищевые ресурсы является обыкновенная гадюка.
Гадюка обыкновенная
Вырастает длиной до 60-70 см. Окраска спинной стороны может варьировать в зависимости от биотопа, в котором обитает змея от серой, темно-серой, бурой и даже почти черной. Имеет хорошо заметный узор в виде зигзага. Голова явственно ограничена от шеи, имеет треугольную форму, широкая и похожа на копье. Именно по этому признаку можно быстро отличить гадюку обыкновенную. Зрачки расположены вертикально.
Гадюка появляется после зимовья в апреле — мае, живет в норах различных животных, в пнях, кустах. Обитает главным образом в лесах, часто ее можно встретить на рямах — верховых болотах.
Змея старается как можно быстрее скрыться от людей. Не нападает на человека, только при угрозе может шипеть и совершать броски. Если скрыться не удалось, змея попытается затаиться. Опасно тревожить и тем более брать гадюку в руки. При встрече со змеей надо просто дать ей уползти или обойдите ее. Гуляя по лесу, важно смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на змею, не нужно совать руки в норы и другие пространства, заглядывать под бревна.
Гадюка — ядовитая змея, но яд у нее слабый. Укус способен убить мышь, лягушку, которыми она питается. Смертельный случаи при укусе человека крайне редки, поэтому обыкновенная гадюка — относительно безвредный вид. Яд, в зависимости от глубины укуса, может попасть под кожу, в мышечную ткань, или в просвет сосуда. Наиболее опасны укусы в лицо и шею.
Обыкновенный уж
Как правило, встречается во влажных биотопах, вблизи водоемов. Отличительной особенностью, по которой сразу можно определить, что это уж, считаются желтые или белые пятна за головой, хотя у некоторых особей их может и не быть. Размеры ужа до 100 см и больше. Несмотря на то, что уж змея неядовитая, он может укусить человека и тогда в ранку от его укуса может попасть инфекция.
Змеи в Курганской области
Весной и осенью змеи ведут дневной образ жизни, так как по ночам холодно. Во время летней жары гадюки, наоборот, выползают на охоту ночью. Брачный сезон у змей в условиях Южного Зауралья приходится на апрель—май. Поэтому именно в этот период времени они встречаются людям чаще. В качестве зимних укрытий рептилии используют норы грызунов и другие подземные полости, пни. Причем вместе могут зимовать разные виды, например гадюка и уж.
«Популяции змей на территории Курганской области находятся под угрозой. Наблюдается сокращение численности из-за исчезновения мест их обитания, а также прямого бездумного уничтожения человеком. Огромное количество особей гибнет на дорогах под колесами автомобилей во время сезонных миграций. Некоторые виды змей, например, степная гадюка обитает на ограниченной территории (в степях). Исчезнет степь, исчезнет и популяция степной гадюки», — отмечает Балахонова.
По мнению зоолога, опасность змей преувеличена, тогда как польза велика. Змеи — важный компонент наземных биоценозов: они истребляют грызунов, которые вредят сельскому хозяйству и являются переносчиками опасных для человека болезней (туляремия, чума). И наконец это просто красивые создания, потомки некогда процветающей группы древних рептилий.
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