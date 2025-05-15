Сплошные долги: что известно о тюменском коммунальном гиганте, банкротящем самого себя

Банкротящаяся коммунальная компания «Тавда — Уют», которая занималась снабжением теплом и горячей водой в Нижнетавдинском районе Тюменской области, в последние четыре года является убыточным. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, которую компания ежегодно размещает в госреестре. Кроме того, за последний год коммунальщики собрали больше десятка исков от поставщиков и партнеров. Что еще известно о коммунальном гиганте, который рассердил всех — в материале URA.RU.
Кому принадлежит компания
Предшественником ООО «Тавда — Уют» было одноименное закрытое акционерное общество. Оно действовало с 2010 по 2012 год. В настоящий момент компанией владеет Михаил Ворощук — ему принадлежит 100% уставного капитала.
Кроме «Тавда — Уют» Ворощук является совладельцем еще одного бизнеса, уже в Тюмени. Агентство недвижимости «Шалеком.ру» создано в апреле и еще не успело проявить себя — данных о прибылях и рентабельности закономерно нет.
Налоги и финансы
Стоимость бизнеса ООО «Тавда — Уют» оценивается в отрицательную величину и составляет -19,8 миллионов рублей. С 2021 года по данным бухгалтерской отчетности компания является убыточной. В 2024 году потери составили 7,4 миллиона рублей.
Что же касается налогов, по данным ФНС на 10 февраля у коммунальщиков был долг перед бюджетом в размере 110,4 тысячи рублей. После этого сервис не обновлялся. Последние уплаченные взносы составили по итогам 2023 финансового года 16,7 миллиона рублей. На конец 2024 года в компании работали 79 человек.
Суды и скандалы
За последний год «Тавда — Уют» собрала впечатляющую коллекцию претензий и исков. Больше 11 обращений в арбитраж, в которых компания выступала ответчиком, поступили в инстанции в 2024 году.
Одним из самых ярких примеров стал иск от, казалось бы, не связанной с коммунальными услугами компании. Тюменская дочка «Транснефти» была вынуждена в судебном порядке требовать оплату долга, который у коммунальщиков из Нижней Тавды накопился за потребление тепловой энергии, которую вырабатывает «Транснефть — Сибирь».
В 2025 году к списку прибавился еще десяток исков. Среди истцов — крупнейшие региональные поставщики тепловой и электрической энергии, а так же природного газа. Общая сумма дел, по которым «Тавда — Уют» проходит ответчиком, превышает 134 миллиона рублей.
В настоящий момент ООО "Тавда — Уют" обратилось в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о собственном банкротстве. Суд принял иск к производству. Его обоснованность коллегия рассмотрит 17 июня.
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