В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

В Ишимском районе (Тюменская область) 14 мая простились с Артемом Бендюковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Ишимского района на официальной странице в соцсетях.
«Артем Бендюков всегда с особым чувством ответственности относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач, был верен военной присяге», — говорится в публикации. Также подчеркивается, что светлая память о земляке навсегда останется в сердцах жителей района.
По данным администрации, церемония прощания прошла с участием родных, близких, сослуживцев и представителей местных властей. В память о погибшем военнослужащем были возложены цветы и организована минута молчания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!