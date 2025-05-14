14 мая 2025

В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоялось 14 мая
Прощание состоялось 14 мая Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) 14 мая простились с Артемом Бендюковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Ишимского района на официальной странице в соцсетях.

«Артем Бендюков всегда с особым чувством ответственности относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач, был верен военной присяге», — говорится в публикации. Также подчеркивается, что светлая память о земляке навсегда останется в сердцах жителей района.

По данным администрации, церемония прощания прошла с участием родных, близких, сослуживцев и представителей местных властей. В память о погибшем военнослужащем были возложены цветы и организована минута молчания.

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В Ишимском районе (Тюменская область) 14 мая простились с Артемом Бендюковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Ишимского района на официальной странице в соцсетях. «Артем Бендюков всегда с особым чувством ответственности относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач, был верен военной присяге», — говорится в публикации. Также подчеркивается, что светлая память о земляке навсегда останется в сердцах жителей района. По данным администрации, церемония прощания прошла с участием родных, близких, сослуживцев и представителей местных властей. В память о погибшем военнослужащем были возложены цветы и организована минута молчания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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