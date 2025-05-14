К юбилею Нового Уренгоя снова вырос в цене самый дорогой объект

Строительство культурного центра «Газ» в Новом Уренгое подорожало на 7,7 млрд рублей. Объект возводится ООО «Велесстрой» к юбилею города по заказу окружной дирекции капстроительства. Стоимость объекта корректировалась и ранее, в феврале 2025 года.
Как следует из данных об исполнении контракта на проектирование и строительство культурного центра в Новом Уренгое, позже получившего название «Газ», 7 мая 2025 года стороны подписали допсоглашение на увеличение стоимости работ. Ключевой проект окружных властей подорожал с 19 млрд 786 млн рублей до 27, 564 млрд рублей.
Размер аванса по допсоглашению составил 90%, то есть 24, 808 млрд рублей. Подрядчик уже получил от заказчика 17,808 млрд рублей. Агентство URA.RU направило в окружную дирекцию запрос с тем, чтобы выяснить причины увеличения цены контракта.
Ранее, в феврале 2025 года, окружная дирекция капстроительства уже заключила дополнительное соглашение по госконтракту с ООО «Велесстрой», предусматривающему корректировку проекта в Новом Уренгое. Тогда арт-центр «Газ» подорожал с 15,220 млрд рублей до 19,786 млрд рублей. Кроме этого, власти округа обещали закончить арт-центр к юбилею Нового Уренгоя. Между тем, сроки исполнения контракта предусмотрены другие — до октября 2026 года.
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