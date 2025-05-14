14 мая 2025

В Кургане отменили девять автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Об отмене написано в постановлении администрации
Об отмене написано в постановлении администрации Фото:

В Кургане отменили девять автобусных маршрутов. Об этом написано в постановлении администрации города.

Согласно опубликованному документу, отменяются маршруты: «№ 5 пос. Вороновка — ул. Лескова, № 7 7 микрорайон — ул. Криволапова, № 33 1 микрорайон — пос. Вороновка, № 36 1 микрорайон — Памятник танкистам, № 72 Вокзал — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до пос. Керамзитный), № 75 пос. Вороновка — ул. Криволапова, № 309 1 микрорайон — пос. Смолино, № 360 1 микрорайон — ОАО „Синтез“ и № 363 ул. Лескова — Вокзал», — перечислено в постановлении. Документ принят во исполнение федеральных законов и муниципальных нормативных актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания населения в Кургане.

Ранее в Кургане уже сокращали количество автобусных рейсов в микрорайоне Нижняя Утятка, где проживают семьи участников СВО, школьники и пенсионеры. Тогда местные жители жаловались на трудности с транспортной доступностью и обращались к властям с просьбой увеличить число рейсов. Власти города объясняли изменения необходимостью перехода на летнее расписание и обещали восстановить прежний график работы автобусов.

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В Кургане отменили девять автобусных маршрутов. Об этом написано в постановлении администрации города. Согласно опубликованному документу, отменяются маршруты: «№ 5 пос. Вороновка — ул. Лескова, № 7 7 микрорайон — ул. Криволапова, № 33 1 микрорайон — пос. Вороновка, № 36 1 микрорайон — Памятник танкистам, № 72 Вокзал — микрорайон Затобольный (отдельные рейсы до пос. Керамзитный), № 75 пос. Вороновка — ул. Криволапова, № 309 1 микрорайон — пос. Смолино, № 360 1 микрорайон — ОАО „Синтез“ и № 363 ул. Лескова — Вокзал», — перечислено в постановлении. Документ принят во исполнение федеральных законов и муниципальных нормативных актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания населения в Кургане. Ранее в Кургане уже сокращали количество автобусных рейсов в микрорайоне Нижняя Утятка, где проживают семьи участников СВО, школьники и пенсионеры. Тогда местные жители жаловались на трудности с транспортной доступностью и обращались к властям с просьбой увеличить число рейсов. Власти города объясняли изменения необходимостью перехода на летнее расписание и обещали восстановить прежний график работы автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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