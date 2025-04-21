Семьи участников СВО пожаловались на нехватку рейсов автобусов в микрорайон Кургана

В микрорайон Нижняя Утятка в Кургане, где живут семьи участников СВО, сократили количество автобусных рейсов. Женщины с детьми, школьники и пенсионеры с трудом добираются домой на общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказала председатель местного ТОС Анна Андеевских. Она обратилась в Курганскую областную думу с просьбой повлиять на ситуацию и увеличить количество автобусных рейсов до девяти. В мэрии Кургана агентству ответили, что изменения в расписании автобусов были приняты временно.
«В микрорайон Нижняя Утятка автобусы совершали восемь рейсов в день. Жителям их не хватало, однако 19 апреля у нас убрали два рейса. В микрорайоне проживают ученики, студенты, пенсионеры, семьи участников СВО. Жители с трудом добираются до дома в дневное время. Мы обращались к местному депутату городской думы, вчера я направила обращение спикеру Курганской областной думы Дмитрию Фролову с просьбой помощь в ситуации. Нам нужно не просто вернуть два рейса, но добавить еще один на 16:00 часов, чтобы количество рейсов выросло до девяти», — рассказала Андреевских.
URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. «По информации МКУ „Транспортное управление“, в связи необходимостью ввода летнего расписания были временно внесены изменения в действующее расписание маршрута № 18 „Вокзал — НДПК „Новый город“ (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)“, в том числе изменения во время заездов на Нижнюю Утятку. В настоящее время расписание приведено в соответствие. С 23.04.2025 г. работа автобусов маршрута № 18 будет возобновлена в прежнем режиме», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также в администрации отметили, что пока не получали обращений по вопросу об увеличении количества рейсов в Нижнюю Утятку.
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