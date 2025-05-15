Песков поставил точку в вопросе об участии Путина в переговорах в Стамбуле

Владимир Путин не приедет в Стамбул, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что американский глава Дональд Трамп также не будет присутствовать на переговорном процессе. Однако он выразил готовность приехать в Турцию 16 мая.
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