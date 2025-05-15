Песков поставил точку в вопросе об участии Путина в переговорах в Стамбуле

Песков: Путин не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин не приедет в Стамбул, заявил Песков
Владимир Путин не приедет в Стамбул, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что американский глава Дональд Трамп также не будет присутствовать на переговорном процессе. Однако он выразил готовность приехать в Турцию 16 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что американский глава Дональд Трамп также не будет присутствовать на переговорном процессе. Однако он выразил готовность приехать в Турцию 16 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...