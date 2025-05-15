Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова побывала в главном офисе «Сима-ленда» в Екатеринбурге, где пообщалась с работниками и передала им напутственные слова. Об этом URA.RU рассказала замдиректора компании Анастасия Лукичева.
«Сотрудники компании были рады встрече с Татьяной Николаевной — близким по духу нам человеком. Нас многое объединяет, в том числе активная поддержка участников СВО. Мы чувствуем себя одной большой командой с нашим президентом Владимиром Путиным, в том числе благодаря совместной работе с Татьяной Николаевной», — поделилась эмоциями Лукичева.
Татьяна Москалькова обратилась к работникам и поздравила их с Днем Победы. «Я желаю нам всем достижения мира на наших условиях! Нашей победы! За Россию! За президента Российской Федерации Владимира Путина! За нашу Великую Державу! Вперед и только вперед!», — призвала Москалькова. В Екатеринбурге она работала с 12 по 14 мая. В частности, провела заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, куда приехали омбудсмены из 89 регионов РФ.
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