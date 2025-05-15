В ХМАО продают вахтовый поселок легендарной нефтяной компании

В ХМАО продают вахтовый городок нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ»), которая стояла у истоков нефтяной промышленности Югры. Организатор торгов сообщил URA.RU, что объект с жилыми и производственными постройками выставлен за 221,4 миллиона рублей — цена снижена с начальных 270 миллионов.
«Продается производственная база с жилыми корпусами, складами, ремонтными помещениями и всей необходимой инфраструктурой. Объект принадлежит компании „Красноленинскнефтегаз“, он выставлен на торги в связи с банкротством. Первоначальная цена составляла 270 миллионов рублей, сейчас она снижена до 221,4 миллиона», — сообщил представитель электронной торговой площадки.
Комплекс занимает участок площадью более 20 гектаров и рассчитан на проживание до 700 человек. На территории размещены административные здания, насосная станция, водяная скважина, резервуары для топлива и помещения для обслуживания техники.
Компания «Красноленинскнефтегаз» была основана в 1982 году. Она стала одним из первых предприятий, которые разрабатывали нефтяные месторождения Югры. Позже фирма прошла через череду реорганизаций. Современная «НК КНГ», сохранившая историческое название, обанкротилась в 2021 году. Средствами с продажи имущества компания покрывает долги перед кредиторами.
Ранее URA.RU писало, что на аукцион выставлены две буровые вышки НК «КНГ», они продаются вместе с насосами и элементами буровой установки. Цена каждого лота превышает 63 миллиона рублей.
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