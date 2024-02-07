07 февраля 2024

В ХМАО продают буровые вышки банкротного нефтяного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
Буровые вышки разорившейся нефтяной компании из ХМАО продают за 130 млн рублей Фото:

В ХМАО продают оборудование нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») из Нягани. Организатор торгов сообщил, что начальная цена двух буровых вышек — порядка 130 миллионов рублей.

«На аукцион выставлены две буровые вышки НК „КНГ“, они продаются вместе с насосами и элементами буровой установки. Цена каждого лота превышает 63 миллиона рублей, но в ходе торгов она может снизиться. Прием заявок продлится до марта», — пояснил представитель электронной торговой площадки.

Суд признал «Красноленинскнефтегаз» банкротом в 2022 году. Долги компании составляли порядка миллиарда рублей. НК «КНГ» разрабатывала нефтегазовые месторождения в ХМАО.

Ранее URA. RU писало, что Сбербанк продает права на НК «Красноленинскнефтегаз» за 320 млн рублей. В сумму сделки входило производственное оборудование и 10 единиц спецтехники

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В ХМАО продают оборудование нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») из Нягани. Организатор торгов сообщил, что начальная цена двух буровых вышек — порядка 130 миллионов рублей. «На аукцион выставлены две буровые вышки НК „КНГ“, они продаются вместе с насосами и элементами буровой установки. Цена каждого лота превышает 63 миллиона рублей, но в ходе торгов она может снизиться. Прием заявок продлится до марта», — пояснил представитель электронной торговой площадки. Суд признал «Красноленинскнефтегаз» банкротом в 2022 году. Долги компании составляли порядка миллиарда рублей. НК «КНГ» разрабатывала нефтегазовые месторождения в ХМАО. Ранее URA. RU писало, что Сбербанк продает права на НК «Красноленинскнефтегаз» за 320 млн рублей. В сумму сделки входило производственное оборудование и 10 единиц спецтехники
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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