В ХМАО продают буровые вышки банкротного нефтяного предприятия

В ХМАО продают оборудование нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») из Нягани. Организатор торгов сообщил, что начальная цена двух буровых вышек — порядка 130 миллионов рублей.
«На аукцион выставлены две буровые вышки НК „КНГ“, они продаются вместе с насосами и элементами буровой установки. Цена каждого лота превышает 63 миллиона рублей, но в ходе торгов она может снизиться. Прием заявок продлится до марта», — пояснил представитель электронной торговой площадки.
Суд признал «Красноленинскнефтегаз» банкротом в 2022 году. Долги компании составляли порядка миллиарда рублей. НК «КНГ» разрабатывала нефтегазовые месторождения в ХМАО.
Ранее URA. RU писало, что Сбербанк продает права на НК «Красноленинскнефтегаз» за 320 млн рублей. В сумму сделки входило производственное оборудование и 10 единиц спецтехники
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