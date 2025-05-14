Мигранты заявили о желании создать свою республику на территории ХМАО

Мигранты в соцсетях желают создать свою национальную республику в составе России. В качестве одного из регионов они предлагают Югру.
«В телеграм-канале „Царьграда“ опубликовали скриншот переговоров мигрантов в социальных сетях. В нем приезжие обсуждают возможность создания в составе России национальной республики и переименовать сибирские города в джамаат. Один из пользователей отметил, что в Сургуте и Нижневартовске, городах Югры, очень много выходцев из Средней Азии», — пишет «Царьград».
СМИ приводит скриншоты из своего telegram-канала. На нем пользователи обсуждают, что «[В ХМАО] очень много наших. И все практически граждане РФ». Ему вторит другой комментатор, который заявляет, что в скором времени приезжие создадут свою «национальную республику» на территории России.
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