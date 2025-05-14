14 мая 2025

Мигранты заявили о желании создать свою республику на территории ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты заявили о желании создать республику на территории ХМАО
Мигранты заявили о желании создать республику на территории ХМАО Фото:

Мигранты в соцсетях желают создать свою национальную республику в составе России. В качестве одного из регионов они предлагают Югру.

«В телеграм-канале „Царьграда“ опубликовали скриншот переговоров мигрантов в социальных сетях. В нем приезжие обсуждают возможность создания в составе России национальной республики и переименовать сибирские города в джамаат. Один из пользователей отметил, что в Сургуте и Нижневартовске, городах Югры, очень много выходцев из Средней Азии», — пишет «Царьград».

СМИ приводит скриншоты из своего telegram-канала. На нем пользователи обсуждают, что «[В ХМАО] очень много наших. И все практически граждане РФ». Ему вторит другой комментатор, который заявляет, что в скором времени приезжие создадут свою «национальную республику» на территории России.

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Мигранты в соцсетях желают создать свою национальную республику в составе России. В качестве одного из регионов они предлагают Югру. «В телеграм-канале „Царьграда“ опубликовали скриншот переговоров мигрантов в социальных сетях. В нем приезжие обсуждают возможность создания в составе России национальной республики и переименовать сибирские города в джамаат. Один из пользователей отметил, что в Сургуте и Нижневартовске, городах Югры, очень много выходцев из Средней Азии», — пишет «Царьград». СМИ приводит скриншоты из своего telegram-канала. На нем пользователи обсуждают, что «[В ХМАО] очень много наших. И все практически граждане РФ». Ему вторит другой комментатор, который заявляет, что в скором времени приезжие создадут свою «национальную республику» на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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