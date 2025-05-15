Суд в Челябинске разрешил строительство рядом с городским бором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд стал запрещать строительство около бора
Арбитражный суд стал запрещать строительство около бора Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры региона о признании незаконным договора об аренде земельного участка на границе с челябинским бором и сносе недостроенных объектов. Об этом говорится в картотеке дел суда. 

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в решении. Документ размещен на сайте Арбитражного суда Челябинской области. 

Прокуратура требовала запретить строительство на краю Челябинского бора (западнее улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе). Также требовала приостановить действие разрешения на строительство спортивной площадки, выданное комитетом по градостроительству в 2018 году компании ООО «Абсолют». Надзорное ведомство требовало снести здание и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют». 100% уставного капитала компании принадлежит Сергею Золотареву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры региона о признании незаконным договора об аренде земельного участка на границе с челябинским бором и сносе недостроенных объектов. Об этом говорится в картотеке дел суда.  «В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в решении. Документ размещен на сайте Арбитражного суда Челябинской области.  Прокуратура требовала запретить строительство на краю Челябинского бора (западнее улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе). Также требовала приостановить действие разрешения на строительство спортивной площадки, выданное комитетом по градостроительству в 2018 году компании ООО «Абсолют». Надзорное ведомство требовало снести здание и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют». 100% уставного капитала компании принадлежит Сергею Золотареву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...