Суд в Челябинске разрешил строительство рядом с городским бором

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска прокуратуры региона о признании незаконным договора об аренде земельного участка на границе с челябинским бором и сносе недостроенных объектов. Об этом говорится в картотеке дел суда.
«В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в решении. Документ размещен на сайте Арбитражного суда Челябинской области.
Прокуратура требовала запретить строительство на краю Челябинского бора (западнее улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе). Также требовала приостановить действие разрешения на строительство спортивной площадки, выданное комитетом по градостроительству в 2018 году компании ООО «Абсолют». Надзорное ведомство требовало снести здание и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют». 100% уставного капитала компании принадлежит Сергею Золотареву.
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