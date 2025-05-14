В ХМАО назвали вакансии с самым высоким спросом на фрилансеров

В Югре спрос на фрилансеров в сферах IT, рекламы и маркетинга вырос в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».
«Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг, маркетинга. Спрос на специалистов такого типа на фрилансе увеличился в 2 раза», — рассказали аналитики.
По словам специалистов, рост интереса со стороны бизнеса к услугам фрилансеров стимулирует и расширение предложения: число объявлений от бухгалтеров выросло на 46%, от юристов — на 64%. На 89% стало больше объявлений от фрилансеров-проектировщиков, от дизайнеров интерьеров — на 24%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.
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