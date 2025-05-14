14 мая 2025

В ХМАО назвали вакансии с самым высоким спросом на фрилансеров

В ХМАО самый высокий спрос на фрилансеров в сфере IT и маркетинга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на фрилансеров в сфере IT и маркетинга в ХМАО растет
Спрос на фрилансеров в сфере IT и маркетинга в ХМАО растет Фото:

В Югре спрос на фрилансеров в сферах IT, рекламы и маркетинга вырос в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг, маркетинга. Спрос на специалистов такого типа на фрилансе увеличился в 2 раза», — рассказали аналитики.

По словам специалистов, рост интереса со стороны бизнеса к услугам фрилансеров стимулирует и расширение предложения: число объявлений от бухгалтеров выросло на 46%, от юристов — на 64%. На 89% стало больше объявлений от фрилансеров-проектировщиков, от дизайнеров интерьеров — на 24%.

Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре спрос на фрилансеров в сферах IT, рекламы и маркетинга вырос в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито». «Наибольшей популярностью пользуются специалисты в сферах IT, рекламных услуг, маркетинга. Спрос на специалистов такого типа на фрилансе увеличился в 2 раза», — рассказали аналитики. По словам специалистов, рост интереса со стороны бизнеса к услугам фрилансеров стимулирует и расширение предложения: число объявлений от бухгалтеров выросло на 46%, от юристов — на 64%. На 89% стало больше объявлений от фрилансеров-проектировщиков, от дизайнеров интерьеров — на 24%. Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО в мае открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше. Самую большую — от 600 тысяч рублей, предлагают заведующему отделением в частной клинике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...