Льву исполнилось 18 лет
В зоопарке Екатеринбурга с 18-летием поздравили африканского льва по имени Эрни. Корреспондент URA.RU побывал на праздничном пире зверя и запечатлел трапезу.
«Аппетит у виновника торжества хороший. В рацион входят: говядина, курица, субпродукты, яйца, живой корм», — пояснили на официальном сайте зоопарка. По словам сотрудников, льву больше всего нравится мясо курицы.
Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке родился примат. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере.
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