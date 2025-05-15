В зоопарке Екатеринбурга отпраздновали день рождения африканского льва. Фото

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Льву исполнилось 18 лет
Льву исполнилось 18 лет Фото:

В зоопарке Екатеринбурга с 18-летием поздравили африканского льва по имени Эрни. Корреспондент URA.RU побывал на праздничном пире зверя и запечатлел трапезу.

«Аппетит у виновника торжества хороший. В рацион входят: говядина, курица, субпродукты, яйца, живой корм», — пояснили на официальном сайте зоопарка. По словам сотрудников, льву больше всего нравится мясо курицы.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке родился примат. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере.

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В зоопарке Екатеринбурга с 18-летием поздравили африканского льва по имени Эрни. Корреспондент URA.RU побывал на праздничном пире зверя и запечатлел трапезу. « Аппетит у виновника торжества хороший. В рацион входят: говядина, курица, субпродукты, яйца, живой корм» , — пояснили на официальном сайте зоопарка. По словам сотрудников, льву больше всего нравится мясо курицы. Ранее URA.RU сообщало, что в зоопарке родился примат. Его назвали в честь главного героя серии книг о Гарри Поттере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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