Выставка трофейной техники НАТО в Перми может пройти в новые сроки

Экспозицию военной техники противника в Перми перенесли из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Трофеи не смогли довезти из Уфы из-за ДТП
Трофеи не смогли довезти из Уфы из-за ДТП Фото:

Организаторы выставки трофейной техники стран НАТО, которая была сорвана сегодня из-за ДТП, обсуждают новые даты открытия экспозиции. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края.

«Выставка техники НАТО в Перми переносится по техническим причинам. Сейчас организаторы обсуждают новые возможные сроки проведения, которые будут анонсированы позже», — пояснили URA.RU в региональном министерстве.

Выставка в Перми должна была открыться 15 мая в полдень. Но этого не произошло, так как колонна попала в ДТП на территории Башкортостана. Экспонаты перевозили из Уфы, где они демонстрировались. 

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Организаторы выставки трофейной техники стран НАТО, которая была сорвана сегодня из-за ДТП, обсуждают новые даты открытия экспозиции. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края. «Выставка техники НАТО в Перми переносится по техническим причинам. Сейчас организаторы обсуждают новые возможные сроки проведения, которые будут анонсированы позже», — пояснили URA.RU в региональном министерстве. Выставка в Перми должна была открыться 15 мая в полдень. Но этого не произошло, так как колонна попала в ДТП на территории Башкортостана. Экспонаты перевозили из Уфы, где они демонстрировались. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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