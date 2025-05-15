Выставка трофейной техники НАТО в Перми может пройти в новые сроки

Трофеи не смогли довезти из Уфы из-за ДТП
Организаторы выставки трофейной техники стран НАТО, которая была сорвана сегодня из-за ДТП, обсуждают новые даты открытия экспозиции. Об этом сообщили в минкультуры Пермского края.
«Выставка техники НАТО в Перми переносится по техническим причинам. Сейчас организаторы обсуждают новые возможные сроки проведения, которые будут анонсированы позже», — пояснили URA.RU в региональном министерстве.
Выставка в Перми должна была открыться 15 мая в полдень. Но этого не произошло, так как колонна попала в ДТП на территории Башкортостана. Экспонаты перевозили из Уфы, где они демонстрировались.
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