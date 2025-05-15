Тюменцу за три месяца восемь тысяч раз позвонили спамеры-мошенники

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Чаще всего мошенники звонят под видом сотрудников банка
Чаще всего мошенники звонят под видом сотрудников банка Фото:

Жителю Тюменской области за первые три месяца 2025 года восемь тысяч раз позвонили спамеры-мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС.

«Цифровая экосистема проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за первый квартал 2025 года. За это время сервисом „Защитник“ заблокировано более 11 миллионов нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с первым кварталом 2024 года. Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из региона в первом квартале превысило восемь тысяч вызовов», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что больше всего спам-звонков совершилось в феврале. Больше всего обращений было зафиксировано из раздела «Банки и финансы», «Реклама и опросы». Также аналитики зафиксировали звонки от коллекторов.

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Жителю Тюменской области за первые три месяца 2025 года восемь тысяч раз позвонили спамеры-мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС. «Цифровая экосистема проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за первый квартал 2025 года. За это время сервисом „Защитник“ заблокировано более 11 миллионов нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с первым кварталом 2024 года. Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из региона в первом квартале превысило восемь тысяч вызовов», — сообщили в пресс-службе компании. Там также отметили, что больше всего спам-звонков совершилось в феврале. Больше всего обращений было зафиксировано из раздела «Банки и финансы», «Реклама и опросы». Также аналитики зафиксировали звонки от коллекторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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