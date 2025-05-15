У тюменцев изымают участки ради строительства второй объездной

В Тюмени шесть земельных участков изымут ради строительства второй объездной дороги. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.
«Планируемые изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области. В целях строительства транспортной развязки „Строительство окружной автомобильной дороги, второе транспортное кольцо.“, — указано на сайте администрации.
Под изъятие попадает шесть земельных участков. Обозначенные на сайте администрации территории находятся вблизи Московского тракта.
Строительство второй объездной в Тюмени планируют завершить к 2030 году. Новая дорога станет частью федеральной трассы до Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!