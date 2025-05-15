У тюменцев изымают участки ради строительства второй объездной

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Вторая объездная появится до 2030 года
Вторая объездная появится до 2030 года Фото:

В Тюмени шесть земельных участков изымут ради строительства второй объездной дороги. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.

«Планируемые изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области. В целях строительства транспортной развязки „Строительство окружной автомобильной дороги, второе транспортное кольцо.“, — указано на сайте администрации.

Под изъятие попадает шесть земельных участков. Обозначенные на сайте администрации территории находятся вблизи Московского тракта.

Строительство второй объездной в Тюмени планируют завершить к 2030 году. Новая дорога станет частью федеральной трассы до Москвы. 

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В Тюмени шесть земельных участков изымут ради строительства второй объездной дороги. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации. «Планируемые изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области. В целях строительства транспортной развязки „Строительство окружной автомобильной дороги, второе транспортное кольцо.“, — указано на сайте администрации. Под изъятие попадает шесть земельных участков. Обозначенные на сайте администрации территории находятся вблизи Московского тракта. Строительство второй объездной в Тюмени планируют завершить к 2030 году. Новая дорога станет частью федеральной трассы до Москвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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