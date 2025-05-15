Тюменцы стали реже брать кредиты и ипотеки

Выдача ипотечных кредитов в Тюменской области сократилась на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные за первый квартал 2025 года предоставили в пресс-службе «Банка России».
«В первом квартале 2025 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов оформили ипотечные, потребительские и автокредиты на сумму более 160 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе «Банка России».
За этот период тюменцы взяли в долг у банка более 67 млрд рублей. Причинам понижения заявок на кредит специалисты банка называют высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам.
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