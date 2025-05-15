Тюменцы стали реже брать кредиты и ипотеки

В Тюменской области сократилась выдача ипотечных и потребительских кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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За три месяца 2025 года тюменцы взяли в долг у банков более 67 млрд рублей
За три месяца 2025 года тюменцы взяли в долг у банков более 67 млрд рублей Фото:

Выдача ипотечных кредитов в Тюменской области сократилась на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные за первый квартал 2025 года предоставили в пресс-службе «Банка России».

«В первом квартале 2025 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов оформили ипотечные, потребительские и автокредиты на сумму более 160 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе «Банка России».

За этот период тюменцы взяли в долг у банка более 67 млрд рублей. Причинам понижения заявок на кредит специалисты банка называют высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам.

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Выдача ипотечных кредитов в Тюменской области сократилась на треть по сравнению с прошлым годом. Такие данные за первый квартал 2025 года предоставили в пресс-службе «Банка России». «В первом квартале 2025 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов оформили ипотечные, потребительские и автокредиты на сумму более 160 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем годом ранее», — сообщили в пресс-службе «Банка России». За этот период тюменцы взяли в долг у банка более 67 млрд рублей. Причинам понижения заявок на кредит специалисты банка называют высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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