Силовики забрали у тюменцев оружие и передали на СВО

В Тюменской области Росгвардия передала изъятое оружие на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года на нужды СВО было передано более 1 300 единиц оружия
С начала года на нужды СВО было передано более 1 300 единиц оружия Фото:

Сотрудники территориального управления Росгвардии по Тюменской области передали 150 единиц изъятого из оборота оружия на нужды СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Передача оружия осуществляется в рамках взаимодействия ведомств для поддержки российских военнослужащих.

«Гладкоствольные ружья хорошо показали себя в районах СВО при отражении атак беспилотных летательных аппаратов. С начала 2025 года в Тюменской области при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже передано более 1 300 единиц изъятого и добровольно сданного оружия участникам специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Передача оружия осуществляется в соответствии с установленными процедурами и после проведения всех необходимых проверок. В управлении отметили, что подать заявку на передачу оружия можно на сайте Росгвардии. Оно должно быть исправным и пригодным к использованию. 

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Сотрудники территориального управления Росгвардии по Тюменской области передали 150 единиц изъятого из оборота оружия на нужды СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Передача оружия осуществляется в рамках взаимодействия ведомств для поддержки российских военнослужащих. «Гладкоствольные ружья хорошо показали себя в районах СВО при отражении атак беспилотных летательных аппаратов. С начала 2025 года в Тюменской области при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже передано более 1 300 единиц изъятого и добровольно сданного оружия участникам специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе Росгвардии. Передача оружия осуществляется в соответствии с установленными процедурами и после проведения всех необходимых проверок. В управлении отметили, что подать заявку на передачу оружия можно на сайте Росгвардии. Оно должно быть исправным и пригодным к использованию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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