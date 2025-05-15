Силовики забрали у тюменцев оружие и передали на СВО

Сотрудники территориального управления Росгвардии по Тюменской области передали 150 единиц изъятого из оборота оружия на нужды СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Передача оружия осуществляется в рамках взаимодействия ведомств для поддержки российских военнослужащих.
«Гладкоствольные ружья хорошо показали себя в районах СВО при отражении атак беспилотных летательных аппаратов. С начала 2025 года в Тюменской области при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже передано более 1 300 единиц изъятого и добровольно сданного оружия участникам специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Передача оружия осуществляется в соответствии с установленными процедурами и после проведения всех необходимых проверок. В управлении отметили, что подать заявку на передачу оружия можно на сайте Росгвардии. Оно должно быть исправным и пригодным к использованию.
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