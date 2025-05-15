Стоимость единого билета в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде стоит 1000 рублей. Telegram-канал «Округ белых ночей» рассказал, что входит в посещение музея в рамках программы «Ночь музеев» в ЯНАО.
«Стоимость единого билета в столичный ямальский МВК составит 1000?. В него входит: посещение платных площадок, чашка кофе, кусочек праздничного торта в честь совершеннолетия мамонтенка Любы, участие в розыгрыше призов и проход на бесплатные площадки», — сообщает «Округ белых ночей».
Единый билет не затрагивает некоторые локации и мастер-классы доступные на время мероприятия. URA.RU приводит список площадок, посещение которых нужно оплачивать отдельно:
- Детский музейный центр; «Путешествие в Каменный мир» — Интерактивные экскурсии, 0+ — 200 рублей;
- Выставка «Сквозь стихии»; Свободное посещение выставки (с комментарием экскурсовода) — 500 рублей;
- Выставочный зал «Река тревоги, подвига, Победы»; Посещение экспозиции, 6+ — 500 рублей;
- Город; Тематическая экскурсия «Город и его герои» 12+ — 500 рублей;
- Балюстрада; Мастер-класс по изготовлению подвеса «Простые вещи» — 500 рублей;
- Дом-музей Л.В. Лапцуя, Е.Г. Сусой, В.Т. Подшибякина, 6+; Дружеские шаржи на спортивную тему «Портрет героя», художник Дарья Вануйто — 250 рублей.
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