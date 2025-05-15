Почему билет на «Ночь музеев» в Салехарде стоит 1000 рублей. Инфографика

В цену билета на «Ночь музеев» в Салехарде входит посещение платных площадок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МВК имени И.С. Шемановского откроет свои двери для всех желающих в рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев»
МВК имени И.С. Шемановского откроет свои двери для всех желающих в рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» Фото:

Стоимость единого билета в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде стоит 1000 рублей. Telegram-канал «Округ белых ночей» рассказал, что входит в посещение музея в рамках программы «Ночь музеев» в ЯНАО.

«Стоимость единого билета в столичный ямальский МВК составит 1000?. В него входит: посещение платных площадок, чашка кофе, кусочек праздничного торта в честь совершеннолетия мамонтенка Любы, участие в розыгрыше призов и проход на бесплатные площадки», — сообщает «Округ белых ночей»

Единый билет не затрагивает некоторые локации и мастер-классы доступные на время мероприятия. URA.RU приводит список площадок, посещение которых нужно оплачивать отдельно:

  • Детский музейный центр; «Путешествие в Каменный мир» — Интерактивные экскурсии, 0+ — 200 рублей;
  • Выставка «Сквозь стихии»; Свободное посещение выставки (с комментарием экскурсовода) — 500 рублей;
  • Выставочный зал «Река тревоги, подвига, Победы»; Посещение экспозиции, 6+ — 500 рублей;
  • Город; Тематическая экскурсия «Город и его герои» 12+ — 500 рублей;
  • Балюстрада; Мастер-класс по изготовлению подвеса «Простые вещи» — 500 рублей;
  • Дом-музей Л.В. Лапцуя, Е.Г. Сусой, В.Т. Подшибякина, 6+; Дружеские шаржи на спортивную тему «Портрет героя», художник Дарья Вануйто — 250 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость единого билета в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде стоит 1000 рублей. Telegram-канал «Округ белых ночей» рассказал, что входит в посещение музея в рамках программы «Ночь музеев» в ЯНАО. «Стоимость единого билета в столичный ямальский МВК составит 1000?. В него входит: посещение платных площадок, чашка кофе, кусочек праздничного торта в честь совершеннолетия мамонтенка Любы, участие в розыгрыше призов и проход на бесплатные площадки», — сообщает «Округ белых ночей».  Единый билет не затрагивает некоторые локации и мастер-классы доступные на время мероприятия. URA.RU приводит список площадок, посещение которых нужно оплачивать отдельно:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...