В России хотят запретить мигрантам привозить семьи в страну

В России надо запретить трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи и получать гражданство на основании трудовой визы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена и вынесена на рассмотрение в Госдуму РФ.
«Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию <...> Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что по завершении работы им следует возвращаться в свою страну.
Также глава Крыма подчеркнул, что необходимо пресекать формирование этнических анклавов, а для нарушивших закон мигрантов единственным выходом должно стать выдворение из страны. По его мнению, предложенные меры не связаны с дискриминацией, а направлены на защиту национальной безопасности.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести наказывать мигрантов за преступления, совершенные их детьми. Он также отметил, что за это следует депортировать всю семью, передает «Национальная служба новостей».
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