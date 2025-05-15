Рядом с санаторием пермского олигарха продают дом за 126 млн рублей

В Пермском крае продают трехэтажный дом, расположенный рядом с санаторием «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. Цена объекта недвижимости составляет 126 млн рублей.
«Продается трехэтажный дом в деревне Демидково площадью 320 квадратных метров с землей 43 сотки. Постройка 2014 года. В здании четыре санузла и четыре спальни, кухня, кабинет. Проведена центральная канализация, газ и вода от санатория. На участке — мачтовые сосны по всей территории», — сообщается в описании на сайте бесплатных объявлений.
Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. Является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми.
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