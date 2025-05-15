Рядом с санаторием пермского олигарха продают дом за 126 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода в дом поставляется напрямую из санатория
Вода в дом поставляется напрямую из санатория Фото:

В Пермском крае продают трехэтажный дом, расположенный рядом с санаторием «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. Цена объекта недвижимости составляет 126 млн рублей.

«Продается трехэтажный дом в деревне Демидково площадью 320 квадратных метров с землей 43 сотки. Постройка 2014 года. В здании четыре санузла и четыре спальни, кухня, кабинет. Проведена центральная канализация, газ и вода от санатория. На участке — мачтовые сосны по всей территории», — сообщается в описании на сайте бесплатных объявлений.

Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. Является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае продают трехэтажный дом, расположенный рядом с санаторием «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. Цена объекта недвижимости составляет 126 млн рублей. «Продается трехэтажный дом в деревне Демидково площадью 320 квадратных метров с землей 43 сотки. Постройка 2014 года. В здании четыре санузла и четыре спальни, кухня, кабинет. Проведена центральная канализация, газ и вода от санатория. На участке — мачтовые сосны по всей территории», — сообщается в описании на сайте бесплатных объявлений. Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую бизнесмену Андрею Кузяеву. Является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в Ильинском районе Пермского края на реке Обва продается база отдыха. Стоимость готового бизнеса — 6,5 млн рублей. Собственник также готов обменять базу на квартиру в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...