Российская сторона заявляет о готовности возобновить переговоры в Стамбуле, а также допускает возможность достижения компромиссных решений. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы (российская делегация — прим URA.RU) готовы к возможным компромиссам, их обсуждению», — сказал Мединский. Его слова приводят РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее состав российской делегации для переговоров с Украиной. Помимо Мединского в ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Владимир Мединский примет участие в переговорах не в первый раз. В 2022 году он также был выбран для представления Москвы на переговорах с Киевом из-за своих профессиональных навыков и высокой квалификации. Об этом заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его утверждению, Мединский обладает соответствующими деловыми качествами и значительным опытом, что позволяет ему быть подходящим кандидатом для участия в диалоге с украинской стороной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.