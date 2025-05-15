Мединский: РФ готова к возможным компромиссам по миру на Украине

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По словам Мединского, Россия готова к возможным компромиссам в ходе переговоров в Стамбуле
По словам Мединского, Россия готова к возможным компромиссам в ходе переговоров в Стамбуле Фото:

Российская сторона заявляет о готовности возобновить переговоры в Стамбуле, а также допускает возможность достижения компромиссных решений. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы (российская делегация — прим URA.RU) готовы к возможным компромиссам, их обсуждению», — сказал Мединский. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее состав российской делегации для переговоров с Украиной. Помимо Мединского в ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Владимир Мединский примет участие в переговорах не в первый раз. В 2022 году он также был выбран для представления Москвы на переговорах с Киевом из-за своих профессиональных навыков и высокой квалификации. Об этом заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его утверждению, Мединский обладает соответствующими деловыми качествами и значительным опытом, что позволяет ему быть подходящим кандидатом для участия в диалоге с украинской стороной.

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Российская сторона заявляет о готовности возобновить переговоры в Стамбуле, а также допускает возможность достижения компромиссных решений. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы (российская делегация — прим URA.RU) готовы к возможным компромиссам, их обсуждению», — сказал Мединский. Его слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее состав российской делегации для переговоров с Украиной. Помимо Мединского в ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Владимир Мединский примет участие в переговорах не в первый раз. В 2022 году он также был выбран для представления Москвы на переговорах с Киевом из-за своих профессиональных навыков и высокой квалификации. Об этом заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его утверждению, Мединский обладает соответствующими деловыми качествами и значительным опытом, что позволяет ему быть подходящим кандидатом для участия в диалоге с украинской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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