В Тюмени выступит Олег Газманов

Певец выступит на главной площади Тюмени
В Тюмени 26 июля выступит певец Олег Газманов. Концерт пройдет на площади 400-летия. Информация об этом указана на официальном сайте исполнителя.
«26 июля, 19:00. Тюмень, площадь 400-летия»,— указано в афиша ближайших выступлений певца.
Примечательно, что на этот концерт нельзя приобрести билеты. Дата мероприятия совпадает с вероятной датой празднования Дня города в Тюмени, который проводится в последнюю субботу июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!