В Тюмени выступит Олег Газманов

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Певец выступит на главной площади Тюмени
Певец выступит на главной площади Тюмени Фото:

В Тюмени 26 июля выступит певец Олег Газманов. Концерт пройдет на площади 400-летия. Информация об этом указана на официальном сайте исполнителя.

«26 июля, 19:00. Тюмень, площадь 400-летия»,— указано в афиша ближайших выступлений певца.

Примечательно, что на этот концерт нельзя приобрести билеты. Дата мероприятия совпадает с вероятной датой празднования Дня города в Тюмени, который проводится в последнюю субботу июля.

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В Тюмени 26 июля выступит певец Олег Газманов. Концерт пройдет на площади 400-летия. Информация об этом указана на официальном сайте исполнителя. «26 июля, 19:00. Тюмень, площадь 400-летия»,— указано в афиша ближайших выступлений певца. Примечательно, что на этот концерт нельзя приобрести билеты. Дата мероприятия совпадает с вероятной датой празднования Дня города в Тюмени, который проводится в последнюю субботу июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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