Арестован замдиректора департамента Минтранса Луговенко

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Сообщается, что Луговенко был взят под стражу в начале мая
Сообщается, что Луговенко был взят под стражу в начале мая Фото:

Полицейские арестовали замдиректора департамента государственной политики в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с ограничением конкуренции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Однако подробности уголовного дела источник раскрывать не стал.

Согласно информации из картотеки Мещанского районного суда Москвы, Луговенко был взят под стражу 7 мая. На данный момент его арест не обжалован.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону был арестован мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чиновника подозревают причастным по делу о получении взятки. Мужчина будет находиться под стражей до 13 июля включительно.

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Полицейские арестовали замдиректора департамента государственной политики в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с ограничением конкуренции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Однако подробности уголовного дела источник раскрывать не стал. Согласно информации из картотеки Мещанского районного суда Москвы, Луговенко был взят под стражу 7 мая. На данный момент его арест не обжалован. Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону был арестован мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чиновника подозревают причастным по делу о получении взятки. Мужчина будет находиться под стражей до 13 июля включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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