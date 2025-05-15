Арестован замдиректора департамента Минтранса Луговенко

Полицейские арестовали замдиректора департамента государственной политики в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с ограничением конкуренции. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Однако подробности уголовного дела источник раскрывать не стал.
Согласно информации из картотеки Мещанского районного суда Москвы, Луговенко был взят под стражу 7 мая. На данный момент его арест не обжалован.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону был арестован мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чиновника подозревают причастным по делу о получении взятки. Мужчина будет находиться под стражей до 13 июля включительно.
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