Путин освободил командующего Сухопутными войсками Салюкова от должности

Командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.
Олег Салюков родился в 1955 году, окончил несколько военных академий. Служил в Киевском и Московском военных округах, командовал Дальневосточным военным округом. С 2014 года — главнокомандующий Сухопутными войсками, с 2019 года — генерал армии. Командует парадами Победы в Москве. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью Жукова и множеством других наград.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.