Путин освободил командующего Сухопутными войсками Салюкова от должности

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Салюков получил новую должность в Совбезе РФ
Салюков получил новую должность в Совбезе РФ Фото:

Командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.

Олег Салюков родился в 1955 году, окончил несколько военных академий. Служил в Киевском и Московском военных округах, командовал Дальневосточным военным округом. С 2014 года — главнокомандующий Сухопутными войсками, с 2019 года — генерал армии. Командует парадами Победы в Москве. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью Жукова и множеством других наград.

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Командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Олег Салюков родился в 1955 году, окончил несколько военных академий. Служил в Киевском и Московском военных округах, командовал Дальневосточным военным округом. С 2014 года — главнокомандующий Сухопутными войсками, с 2019 года — генерал армии. Командует парадами Победы в Москве. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью Жукова и множеством других наград.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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