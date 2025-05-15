Якушев: полуфиналисты конкурса «Лидеры России» будут работать в ЕР

В Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» завершился полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика», направленного на формирование кадрового резерва будущих политических лидеров России. Из 300 участников в финал вышли 105 человек. Однако даже полуфиналисты останутся в кадровом резерве «Единой России» и будут приняты на партийную работу. Об этом сообщил наставник конкурса и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«В участниках этого конкурса мы видим кадровый потенциал и будем включать их в нашу партийную инфраструктуру, в партийную работу. И, конечно, что касается участия в выборах в законодательные собрания, представительные органы власти и местного самоуправления, мы понимаем, что вы наш резерв», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России».
Однако, по словам Владимира Якушева, в партии действует процедура предварительного голосования, которая служит инструментом отбора кандидатов. Только по ее итогам определяются наиболее достойные кадровики. Он отметил, что получить поддержку партии возможно лишь при условии одобрения со стороны избирателей.
Секретарь Генсовета «Единой России» также пожелал удачи всем участникам конкурса. По его словам, совместными усилиями партии и участников мероприятия будут решаться задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
В Солнечногорске 13 мая 2025 года начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». В церемонии открытия принял участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул значимость данного конкурса для совершенствования политической системы страны.
По его словам, после первого сезона проекта в Госдуму были избраны 22 депутата и два сенатора, а также руководители Российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив. В текущем конкурсе, помимо Кириенко, принял участие Владимир Якушев. Он поддержал инициативу проведения подобного мероприятия и обратил внимание, что среди конкурсантов значились 13 ветеранов СВО.
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