В Тюменской облдуме может исчезнуть ставка «оппозиционного» вице-спикера

Одну из позиций заместителя председателя Тюменской облдумы могут сократить. По словам источников агентства в политистеблишменте, речь идет о ставке вице-спикера, которую поочередно занимали представители парламентской оппозиции. Вскоре ее освободит либерал-демократ Владимир Сысоев, уходящий в Госдуму, — заменять его на этом посту не будут как минимум до выборов в думу в 2026 году.
«В пятом созыве ее занимал либерал-демократ Сысоев, потом он ушел в Госдуму, и в шестом созыве зампредом стал эсер Пискайкин. В действующем седьмом созыве ставка перешла обратно к вернувшемуся в регпарламент Сысоеву, но вскоре вновь станет вакантной из-за его возвращения в ГД», — объясняет источник.
При этом, ставку ни разу не занимали представители КПРФ, партия по мнению инсайдеров, будет претендовать на это место в новом созыве, который изберут через год. «Следующими, по логике, должны стать коммунисты, но укреплять их позиции никто не хочет, поэтому в будущем восьмом созыве должность пятого вице-спикера могут убрать насовсем, под предлогом экономии бюджета», — предполагает инсайдер.
Как ранее сообщало URA.RU, действующий вице-спикер регпарламента Владимир Сысоев вскоре начнет работать в Государственной думе. Ему будет передан мандат экс-депутата от ЛДПР Евгения Маркова, ушедшего из Госдумы в Минрироды РФ.
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