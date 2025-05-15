Тюменские цифровые проекты стали лучшими в России

Цифровые проекты Тюменской области стали победителями национальной премии «Умный город» сразу в нескольких номинациях. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, регион занял призовые места за внедрение инновационных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни и безопасности городской среды.
«Наш регион занял первые места в номинации „СВОИ“ за проект „Информационная система 'Книга памяти'“ и в номинации „Умная дорога“ с проектом „Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети“. Не остались без внимания и проекты, посвященные мониторингу энергоснабжения и развитию регионального виртуального консультанта Тюменской области», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
Премия «Умный город» проводится для обмена передовым опытом внедрения цифровых технологий и сервисов. По словам Моора, такие награды подтверждают статус Тюменской области как одного из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые делают жизнь граждан безопаснее и комфортнее.
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