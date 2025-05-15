Тюменские цифровые проекты стали лучшими в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор подчеркнул, что Тюменская область является одним из флагманов в создании цифровых сервисов
Моор подчеркнул, что Тюменская область является одним из флагманов в создании цифровых сервисов Фото:

Цифровые проекты Тюменской области стали победителями национальной премии «Умный город» сразу в нескольких номинациях. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, регион занял призовые места за внедрение инновационных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни и безопасности городской среды.

«Наш регион занял первые места в номинации „СВОИ“ за проект „Информационная система 'Книга памяти'“ и в номинации „Умная дорога“ с проектом „Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети“. Не остались без внимания и проекты, посвященные мониторингу энергоснабжения и развитию регионального виртуального консультанта Тюменской области», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Премия «Умный город» проводится для обмена передовым опытом внедрения цифровых технологий и сервисов. По словам Моора, такие награды подтверждают статус Тюменской области как одного из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые делают жизнь граждан безопаснее и комфортнее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цифровые проекты Тюменской области стали победителями национальной премии «Умный город» сразу в нескольких номинациях. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, регион занял призовые места за внедрение инновационных цифровых решений, направленных на повышение качества жизни и безопасности городской среды. «Наш регион занял первые места в номинации „СВОИ“ за проект „Информационная система 'Книга памяти'“ и в номинации „Умная дорога“ с проектом „Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети“. Не остались без внимания и проекты, посвященные мониторингу энергоснабжения и развитию регионального виртуального консультанта Тюменской области», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Премия «Умный город» проводится для обмена передовым опытом внедрения цифровых технологий и сервисов. По словам Моора, такие награды подтверждают статус Тюменской области как одного из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые делают жизнь граждан безопаснее и комфортнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...