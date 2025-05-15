15 мая 2025

В Челябинске начали масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
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В активной фазе сейчас два крупных и важных объекта
В активной фазе сейчас два крупных и важных объекта Фото:

В Челябинске стартовала ремонтная кампания на сетях водоснабжения и водоотведения. Сейчас в активной фазе — два ключевых объекта. О масштабных работах на сетях сообщил мэр города Алексей Лошкин.

"Улица Куйбышева — здесь мы заменяем старый железобетонный коллектор 1969 года длиной 300 метров. Уже демонтирован поврежденный участок, завезены материалы. Как только уложим новую трубу — сразу восстановим благоустройство. Подрядчик обещает закончить этот этап к середине июня, а до октября бестраншейным методом заменит оставшуюся часть коллектора», — пояснил Лошкин.

По улице Братьев Кашириных челябинские власти заменят 700 метров аварийного коллектора возле здания ДОСААФ. Объект сложный из-за рельефа, но подрядчик подготовил подъездные пути и очищает трубу от мусора. Работы планируют завершить до конца июля, полностью восстановив благоустройство, отмечает Лошкин.

Мэр добавил, что состояние водосетей – в зоне его постоянного внимания. В этом году власти отремонтируют и построят заново более 95 километров водопроводных и канализационных линий. 

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В Челябинске стартовала ремонтная кампания на сетях водоснабжения и водоотведения. Сейчас в активной фазе — два ключевых объекта. О масштабных работах на сетях сообщил мэр города Алексей Лошкин. "Улица Куйбышева — здесь мы заменяем старый железобетонный коллектор 1969 года длиной 300 метров. Уже демонтирован поврежденный участок, завезены материалы. Как только уложим новую трубу — сразу восстановим благоустройство. Подрядчик обещает закончить этот этап к середине июня, а до октября бестраншейным методом заменит оставшуюся часть коллектора», — пояснил Лошкин. По улице Братьев Кашириных челябинские власти заменят 700 метров аварийного коллектора возле здания ДОСААФ. Объект сложный из-за рельефа, но подрядчик подготовил подъездные пути и очищает трубу от мусора. Работы планируют завершить до конца июля, полностью восстановив благоустройство, отмечает Лошкин. Мэр добавил, что состояние водосетей – в зоне его постоянного внимания. В этом году власти отремонтируют и построят заново более 95 километров водопроводных и канализационных линий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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