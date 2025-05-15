В Челябинске начали масштабный ремонт водопроводных и канализационных сетей

В Челябинске стартовала ремонтная кампания на сетях водоснабжения и водоотведения. Сейчас в активной фазе — два ключевых объекта. О масштабных работах на сетях сообщил мэр города Алексей Лошкин.
"Улица Куйбышева — здесь мы заменяем старый железобетонный коллектор 1969 года длиной 300 метров. Уже демонтирован поврежденный участок, завезены материалы. Как только уложим новую трубу — сразу восстановим благоустройство. Подрядчик обещает закончить этот этап к середине июня, а до октября бестраншейным методом заменит оставшуюся часть коллектора», — пояснил Лошкин.
По улице Братьев Кашириных челябинские власти заменят 700 метров аварийного коллектора возле здания ДОСААФ. Объект сложный из-за рельефа, но подрядчик подготовил подъездные пути и очищает трубу от мусора. Работы планируют завершить до конца июля, полностью восстановив благоустройство, отмечает Лошкин.
Мэр добавил, что состояние водосетей – в зоне его постоянного внимания. В этом году власти отремонтируют и построят заново более 95 километров водопроводных и канализационных линий.
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