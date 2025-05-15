15 мая 2025

«Учиться у лучших наставников — Владимира Якушева»: тюменка вышла в финал конкурса «Лидеры России — политика»

Тюменка Анастасия Попова стала финалисткой конкурса «Лидеры России — политика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев является наставников конкурса «Лидеры России. Политика»
Владимир Якушев является наставников конкурса «Лидеры России. Политика» Фото:

Заместитель директора центра «Аванпост» и жительница Тюмени Анастасия Попова вошла в число 105 финалистов очного этапа всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Отбор проходил в Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж», сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Благодаря работе в команде нашего центра „Аванпост“ у меня накопился большой опыт по реализации образовательных, воспитательных, патриотических проектов. Я бы хотела этот опыт масштабировать. А еще учиться и стажироваться у лучших наставников — Владимира Якушева, в частности, — это потрясающая возможность», — цитируют слова Поповой в telegram-канале Инфоцентра.

В церемонии закрытия очного этапа приняли участие высокопоставленные чиновники: первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев и первый зампредседателя госдумы Александр Жуков. Финалисты получили право продолжить обучение в программе развития общественно-политических лидеров Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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Заместитель директора центра «Аванпост» и жительница Тюмени Анастасия Попова вошла в число 105 финалистов очного этапа всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Отбор проходил в Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж», сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Благодаря работе в команде нашего центра „Аванпост“ у меня накопился большой опыт по реализации образовательных, воспитательных, патриотических проектов. Я бы хотела этот опыт масштабировать. А еще учиться и стажироваться у лучших наставников — Владимира Якушева, в частности, — это потрясающая возможность», — цитируют слова Поповой в telegram-канале Инфоцентра. В церемонии закрытия очного этапа приняли участие высокопоставленные чиновники: первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев и первый зампредседателя госдумы Александр Жуков. Финалисты получили право продолжить обучение в программе развития общественно-политических лидеров Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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