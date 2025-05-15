В Свердловской области откроют центр для реабилитации участников СВО

В Свердловской области планируют открыть первый центр реабилитации участников российской спецоперации на Украине. Об этом в своем первом предвыборном интервью заявил врио губернатора Денис Паслер.
«В Свердловской области необходим реабилитационный центр. Уже обсудил этот вопрос с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — цитирует Паслера «Областная газета».
Эту тему он, вероятно, обсуждал на днях с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой во время ее визита в Екатеринбург. Москалькова публично выразила удивление, что в регионе до сих пор нет ребцентров для ветеранов, хотя «с этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!