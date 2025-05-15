15 мая 2025

В Свердловской области откроют центр для реабилитации участников СВО

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Поддержке военнослужащих региональная власть сейчас уделяет особое внимание
Поддержке военнослужащих региональная власть сейчас уделяет особое внимание Фото:

В Свердловской области планируют открыть первый центр реабилитации участников российской спецоперации на Украине. Об этом в своем первом предвыборном интервью заявил врио губернатора Денис Паслер.

«В Свердловской области необходим реабилитационный центр. Уже обсудил этот вопрос с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — цитирует Паслера «Областная газета».

Эту тему он, вероятно, обсуждал на днях с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой во время ее визита в Екатеринбург. Москалькова публично выразила удивление, что в регионе до сих пор нет ребцентров для ветеранов, хотя «с этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят».

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В Свердловской области планируют открыть первый центр реабилитации участников российской спецоперации на Украине. Об этом в своем первом предвыборном интервью заявил врио губернатора Денис Паслер. «В Свердловской области необходим реабилитационный центр. Уже обсудил этот вопрос с Социальным фондом России. Жду предложений. Затем будем обсуждать возможные варианты реализации проекта», — цитирует Паслера «Областная газета». Эту тему он, вероятно, обсуждал на днях с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой во время ее визита в Екатеринбург. Москалькова публично выразила удивление, что в регионе до сих пор нет ребцентров для ветеранов, хотя «с этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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