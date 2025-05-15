В Тюменской области школьник угнал мотоцикл отца и попал в аварию

В селе Успенка Тюменского района столкнулись Kia Rio и мотоцикл «Эндуро Рейсер», которым управлял 14-летний подросток. По данным ГАИ Тюменской области, 48-летняя женщина-водитель, выезжая с прилегающей территории, не пропустила мотоциклиста, который двигался по главной дороге.
«Предварительно, 48-летняя водитель при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, не имеющий права управления транспортом», — говорится в telegram-канале ведомства.
Подросток рассказал, что мотоцикл принадлежит отцу, а ключи были в свободном доступе. Воспользовавшись отсутствием родителя, он решил покататься по селу.
В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла на улице Московский тракт.
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