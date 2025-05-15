15 мая 2025

В Тюменской области школьник угнал мотоцикл отца и попал в аварию

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Мотоциклом управлял 14-летний подросток без прав
Мотоциклом управлял 14-летний подросток без прав Фото:

В селе Успенка Тюменского района столкнулись Kia Rio и мотоцикл «Эндуро Рейсер», которым управлял 14-летний подросток. По данным ГАИ Тюменской области, 48-летняя женщина-водитель, выезжая с прилегающей территории, не пропустила мотоциклиста, который двигался по главной дороге.

«Предварительно, 48-летняя водитель при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, не имеющий права управления транспортом», — говорится в telegram-канале ведомства. 

Подросток рассказал, что мотоцикл принадлежит отцу, а ключи были в свободном доступе. Воспользовавшись отсутствием родителя, он решил покататься по селу.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла на улице Московский тракт.

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В селе Успенка Тюменского района столкнулись Kia Rio и мотоцикл «Эндуро Рейсер», которым управлял 14-летний подросток. По данным ГАИ Тюменской области, 48-летняя женщина-водитель, выезжая с прилегающей территории, не пропустила мотоциклиста, который двигался по главной дороге. «Предварительно, 48-летняя водитель при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, не имеющий права управления транспортом», — говорится в telegram-канале ведомства.  Подросток рассказал, что мотоцикл принадлежит отцу, а ключи были в свободном доступе. Воспользовавшись отсутствием родителя, он решил покататься по селу. В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла на улице Московский тракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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