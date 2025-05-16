В Подольске горит автосервис

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Сильный пожар и взрывы наблюдают жители подмосковного Подольска. Кадры происшествия публикует telegram-канал SHOT. По предварительным данным жители подольского района Климовск увидели зарево со стороны хранилища. Пострадавших нет.
Как уточнили в МЧС России горит автосервис на 1500 квадратах. Происшествие ликвидируют 20 сотрудников и семь единиц техники, пояснили в российском ведомстве.
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