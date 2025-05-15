15 мая 2025

Путин назначил новых судей в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент назначил двух человек на должности
Президент назначил двух человек на должности Фото:

В Курганской области Путин назначили новых судей. Заместителем председателя Курганского городского суда стал Алексей Николаевич Струнгарь. А судьей там же назначена Тамара Олеговна Чиж. Об этом сообщается в указе президента РФ.

Указ президента датируется 15 мая. «„О назначении судей федеральных судов и представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Курской области“ назначены заместителем председателя Курганского городского суда Курганской области Струнгарь Алексей Николаевич, судьей Курганского городского суда Курганской области Чиж Тамара Олеговна», — написано в указе.

Ранее в Курганской области также проходили кадровые изменения в судебной системе. Так, 22 апреля областная дума утвердила новых мировых судей для различных участков региона, а судья областного суда Виктория Доставалова была избрана председателем регионального отделения российского объединения судей.

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В Курганской области Путин назначили новых судей. Заместителем председателя Курганского городского суда стал Алексей Николаевич Струнгарь. А судьей там же назначена Тамара Олеговна Чиж. Об этом сообщается в указе президента РФ. Указ президента датируется 15 мая. «„О назначении судей федеральных судов и представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Курской области“ назначены заместителем председателя Курганского городского суда Курганской области Струнгарь Алексей Николаевич, судьей Курганского городского суда Курганской области Чиж Тамара Олеговна», — написано в указе. Ранее в Курганской области также проходили кадровые изменения в судебной системе. Так, 22 апреля областная дума утвердила новых мировых судей для различных участков региона, а судья областного суда Виктория Доставалова была избрана председателем регионального отделения российского объединения судей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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