Путин назначил новых судей в Курганской области

В Курганской области Путин назначили новых судей. Заместителем председателя Курганского городского суда стал Алексей Николаевич Струнгарь. А судьей там же назначена Тамара Олеговна Чиж. Об этом сообщается в указе президента РФ.
Указ президента датируется 15 мая. «„О назначении судей федеральных судов и представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Курской области“ назначены заместителем председателя Курганского городского суда Курганской области Струнгарь Алексей Николаевич, судьей Курганского городского суда Курганской области Чиж Тамара Олеговна», — написано в указе.
Ранее в Курганской области также проходили кадровые изменения в судебной системе. Так, 22 апреля областная дума утвердила новых мировых судей для различных участков региона, а судья областного суда Виктория Доставалова была избрана председателем регионального отделения российского объединения судей.
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