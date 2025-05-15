15 мая 2025

Новым командующим ЦВО стал генерал, освобождавший Курскую область

Новым командующим ЦВО назначен генерал-полковник Валерий Солодчук
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие, covid
Стал известен новый командующий войсками ЦВО Фото:

Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах.

«Указ состоялся. Солодчук был замком еще при предыдущих командующих — Лапине и Мордвичеве», — пояснил офицер. Непосредственный предшественник Солодчука, генерал-полковник Андрей Мордвичев, стал новым главнокомандующим Сухопутными войсками.

Солодчук закончил Ленинградское суворовское военное училище, потом Рязанское воздушно-десантное командное училище. Прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка.

С начала СВО Солодчук участвовал в наступлении на Киев с севера, руководил успешными операциями на харьковском направлении. С конца 2024 года возглавлял группировку «Курск», отвечал за освобождение Суджи и всего русского приграничья. В 2025-м получил звание генерал-полковника и награды за успешнее оттеснение ВСУ.

Валерию Солодчуку 54 года
Валерию Солодчуку 54 года
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Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах. «Указ состоялся. Солодчук был замком еще при предыдущих командующих — Лапине и Мордвичеве», — пояснил офицер. Непосредственный предшественник Солодчука, генерал-полковник Андрей Мордвичев, стал новым главнокомандующим Сухопутными войсками. Солодчук закончил Ленинградское суворовское военное училище, потом Рязанское воздушно-десантное командное училище. Прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка. С начала СВО Солодчук участвовал в наступлении на Киев с севера, руководил успешными операциями на харьковском направлении. С конца 2024 года возглавлял группировку «Курск», отвечал за освобождение Суджи и всего русского приграничья. В 2025-м получил звание генерал-полковника и награды за успешнее оттеснение ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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