Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах.
«Указ состоялся. Солодчук был замком еще при предыдущих командующих — Лапине и Мордвичеве», — пояснил офицер. Непосредственный предшественник Солодчука, генерал-полковник Андрей Мордвичев, стал новым главнокомандующим Сухопутными войсками.
Солодчук закончил Ленинградское суворовское военное училище, потом Рязанское воздушно-десантное командное училище. Прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка.
С начала СВО Солодчук участвовал в наступлении на Киев с севера, руководил успешными операциями на харьковском направлении. С конца 2024 года возглавлял группировку «Курск», отвечал за освобождение Суджи и всего русского приграничья. В 2025-м получил звание генерал-полковника и награды за успешнее оттеснение ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!